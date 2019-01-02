تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 1054 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بإشراف اللواء أنور سعيد، عدة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، لمكافحة جرائم الغش التجاري وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 1054 قضية تموينية متنوعة.

إذ تم ضبط 3 من مالكي المخابز البلدية بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة؛ لتلاعبهم واختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبر بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفهم فى كميات من الدقيق البلدي المدعم ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ 583 ألف جنيه من أموال الدعم، تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن إحدى محطات البترول بمحافظة القليوبية؛ لتجميعه 130 ألف لتر "سولار، وبنزين 92 و80" بدون وجه حق، ومخالفة شروط التراخيص لتخزينه كميات أعلى من المصرح له بتخزينها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية بكفر الدوار، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية "حلوى جافة" مغشوشة، مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات، وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات، بكميات بلغت نحو 14.400 ألف قطعة حلوى جافة، و800 كيلو مسلتزمات إنتاج "سكر، وعسل جلوكوز"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت أيضا من ضبط المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات التجارة والتوزيع بمنيا البصل بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تواريخ صلاحيتها، بلغت نحو 6300 عبوة "سلع غذائية"، و1461عبوة "مستحضرات تجميل"، تمهيداً لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.