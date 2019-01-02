﻿﻿إخلاء سبيل 3 من مشجعي الأهلي في قضية فى «أحداث مباراة حوريا الغيني»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 3 متهمين، بضمان محل إقامتهم على خلفية التحقيقات الجارية فى أحداث مباراة الأهلى مع فريق حوريا الغيني فى 14 سبتمبر الماضي.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم: «أحمد سليمان(ديزل)، وعبدالله صلاح (عبدينو)، وريمون رمزي".

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية التي تحمل رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام لجماعة إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وذلك وفقا لما تنظمه المادة 86 من قانون العقوبات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت خلال شهر أكتوبر، تجديد حبس عدد من مشجعي رابطة ألتراس أهلاوي -التي أعلنت حلها- على ذمة التحقيقات الجارية فى اتهامهم بترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة على خلفية أحداث مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغينى، فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.