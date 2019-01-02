يوقع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر مع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان يوم الأحد المقبل مذكرة تفاهم لتيسير حصول القضاة وذويهم من الدرجة الأولى على درجتي الماجستير والدكتوراة من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التعاون التي يقوم بها المعهد.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ورئيس اللجنة الثقافية إن توقيع المذكرة يأتي إيمانا من نادي قضاة مصر بدوره التنويري لرفع المستوى العلمي للقضاة وأسرهم وتوفير كافة السبل لحصولهم على درجة الماجستير والدكتوراة في المجالات الهامة والضرورية للعمل القضائي بأيسر الطرق بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع كبرى الجامعات المصرية الحكومية.

وأضاف أنه سيتم صياغة مشروع مذكرة التفاهم بالتنسيق مع الدكتور ياسر محمد عميد المعهد القومي لحقوق الملكية الفكرية التابع لجامعة حلوان بتحديد مجالات التعاون، كما سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المشتركة في مجال حقوق الملكية الفكرية من بحوث ودراسات علمية وتبادل النشرات والدوريات والإصدارات المتعلقة بتلك المجالات.