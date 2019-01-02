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العراق: تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش جنوبي الموصل

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 12:07 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، تفكيك خلية إرهابية "خطيرة" جنوبي مدينة الموصل كانت تخطط لمهاجمة شخصيات هامة.

وذكرت المديرية - في بيان، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية، اليوم الأربعاء - أنه بأشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، تمكنت مفارز المديرية في الفرقة 20 وبالتعاون والتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 43 من الإطاحة بخلية تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت أن القوات الأمنية تمكنت من اختراقها وتفكيكها، وإلقاء القبض على جميع عناصرها والبالغ عددهم 5 أشخاص في منطقة حمام العليل بالموصل، مؤكدة أنهم كانوا يعملون سابقا في أمنية داعش.


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