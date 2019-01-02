أظهر مشروع موازنة سلطنة عمان للعام الجديد، اعتزام حكومة السلطنة اقتراض 4ر2 مليار ريال (2ر6 مليار دولار) من أسواق المال الدولية والمحلية لسد العجز في الموازنة والذي يعد من أعلى معدلات العجز في الدول التي تراقبها مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إجمالي العجز في موازنة العام الحالي في عمان يصل إلى 8ر2 مليار ريال، حيث سيتم تغطية 85% منه بالقروض، في حين يتم تغطية الجزء الباقي، وقدره 400 مليون ريال من احتياطي الدولة.

كانت سلطنة عمان عادت إلى الاقتراض من السوق الدولية قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد نحو عقدين من التوقف عن الاقتراض، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية منذ عام 2014. ووصل معدل الدين العام للسلطنة إلى حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعادل مثلي معدل الدين قبل انهيار أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية العمانية في بيان إن التركيز على الاقتراض من أسواق المال الدولية العام الماضي كان يستهدف "تجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على احتياجاته التمويلية من السوق المحلية إلى جانب تحسين تدفق النقد الأجنبي واحتياطياته" لدى السلطنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر العائد على سندات الخزانة العمانية التي تستحق السداد عام 2028 إلى حوالي 5ر7% وهو أعلى مستوى له منذ بيع هذه السندات في يناير 2018.