مسؤول فلسطيني يندد بفرض إجراءات «عقابية» بحق الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

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ندد مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، بفرض إجراءات "عقابية" بحق الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، ووصفه بالإجراء العنصري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، في بيان إن إسرائيل تعمل على سلب "إنجازات واستحقاقات حققها الأسرى الفلسطينيون على المستويين المعيشي والتّنظيمي على مدار سنوات النضال" داخل السجون.

وحث أبو بكر المجتمع الفلسطيني على "الالتفاف حول قضية الأسرى، لصد التهديد الحقيقي الذي يستهدف انجازاتهم التي حققوها بدمهم ولحومهم على مدى أعوام".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء ، أن لجنة مشكلة من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أقرت سلسلة إجراءات بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وأوصت اللجنة بتقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء الودائع المالية للسلطة الفلسطينية للأسرى كليا، وعدم السماح للأسرى بتحضير الطعام والطهي داخل الزنازين وتقليص عدد قنوات التلفاز المسموح بمشاهدتها.