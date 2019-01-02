انتشل رجال الانقاذ مزيدا من الجثث، اليوم الأربعاء، من تحت أنقاض مبنى سكني منهار بمدينة ماجنيتاجورسك الصناعية، جنوبي روسيا، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 24 شخصا، بينهم طفلان، على الأقل.

وقالت السلطات اليوم، إن حوالي 20 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، حيث تضاءلت الآمال في العثور على ناجين، مع تراجع درجات الحرارة في مدينة ماجنيتاجورسك إلى حوالي 15 درجة تحت الصفر.

وكان انفجار غاز قوي تسبب في انهيار المبنى السكني المكون من عشرة طوابق أمس الأول الاثنين، ولم يتم بعد تحديد سبب وقوع الانفجار.

وتقع مدينة ماجنيتاجورسك، التي تشتهر بإنتاج الصلب، في جبال الأورال الجنوبية، على مسافة 1400 كيلومتر إلى شرق العاصمة موسكو.

وأعلنت موسكو اليوم حدادا في المنطقة يستمر يومين، كما تم تنكيس الأعلام.