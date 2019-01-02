ضبط إفريقي يزوّر تأشيرات السفر لبعض الدول الأجنبية بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص إفريقي الجنسية؛ لممارسته نشاطا إجراميا في مجال تزوير تأشيرات السفر الخاصة ببعض الدول الأجنبية.

وأكدت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب، قيام «إدريس آ.» يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، وحاصل على جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بأرض اللواء بالعجوزة الجيزة تحت رعاية إحدى المنظمات الدولية لشئون اللاجئين، بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في استقدام رعايا بعض الدول الإفريقية والعربية بطرق غير مشروعة "تسلل غير شرعي" وقيامه بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية «جمال م.» مقيم بدولة تركيا، بتزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية نظير حصوله على 3 آلاف دولار أمريكي لكل تأشيرة، وقيام الأخير بإرسال تلك التأشيرات له عبر البريد السريع الدولي.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم المذكور أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة وعُثر بحوزته على 17 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة لرعايا بعض الدول العربية والإفريقية "معدة للتزوير"، و2 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة لرعايا بعض الدول الإفريقية بدون بصمات أختام دخول للبلاد "معدة للتزوير"، و7 طلبات الحصول على إقامة مؤقتة بالبلاد، و5 استمارات تسجيل منسوبة لإحدى المنظمات الدولية لشئون اللاجئين، و4 آلاف جنيه، و2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحملان "محادثات على برنامج الواتس آب مع شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية تفيد نشاطه"، و10 تأشيرات مزورة منسوبة لإحدى الدول الأجنبية، وصور جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من بعض الدول الإفريقية.

وبمواجهة المتهم، أقر باشتراكه مع «جمال م.» والمقيم بدولة تركيا، في تسفير رعايا الدول العربية والإفريقية بموجب تأشيرات مزورة، مُقابل اقتسامهما للمبالغ المالية المتحصل عليها من المجني عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.