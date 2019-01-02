«ماس كهربائي» يُشعل سيارة محملة بالبنزين في دمياط

اشتعلت النيران في كابينة سيارة محملة بالبنزين عند منطقة الكوبري العلوي بمدينة دمياط؛ مما تسبب في تعطل الحركة المرورية، إلى جانب حالة الفزع بين المارة وسكان المنطقة.

وانتقل اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط إلى موقع الحادث؛ للاطمئنان على عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية ومادية، وأمر بفرض كردون أمني بالمنطقة ومنع الأهالي من المرور؛ لحين السيطرة التامة على النيران.

وهرع رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرى إخلاء المنطقة من السيارات والمارة والسيطرة على النيران المُشتعلة بالسيارة، وتم سحب السيارة من الموقع، وجرى فتح طريق الكوبري أمام السيارات لتسيير الحركة المرورية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب اشتعال النيران «ماس كهربائي» في كابينة السيارة، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.