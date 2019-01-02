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روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في ماغنيتوغورسك إلى 16 قتيلا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 12:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 12:11 م

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية إلى 16 قتيلا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية - في بيان، اليوم الأربعاء - بأنه تم انتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، ليصل عدد ضحايا الحادث إلى 16 قتيلا.

وقال ممثل للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك في بيان صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم": "إنه تم انتشال الجثتين الخامسة عشر والسادسة عشر"، مشيرا إلى أنهما تعودان لامرأتين.

ووقع الإثنين الماضي بمدينة (ماغنيتوغورسك) انهيار مبنى سكني مكون من 10 طوابق بسبب انفجار أنبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، ولا تزال عمليات الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.


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