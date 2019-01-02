الأربعاء 2 يناير 2019 11:01 ص القاهرة القاهرة 15.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟

النتـائـج تصويت

أمن الأقصر يستنفر لتأمين الكنائس خلال عيد الميلاد

أحمد أبو الحجاج:
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 11:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 11:00 ص

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر عن حالة الاستنفار الأمني تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، حيث تم توزيع القوات البحثية والنظامية والمرورية وقوات الحماية المدنية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، لتأمين الكنائس ودور العبادة.

وشدد اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، على يقظة القوات وتفعيل الخدمات ومداومة مرور القيادات الإشرافية على جميع خدمات الكنائس، موجها بتفعيل دور الأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع المنتشرة على مستوى المحافظة؛ لضمان التدخل الفوري في حالة وقوع أي أعمال تعكر صفو الأمن العام، منبها على حسن معاملة الجمهور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك