أمن الأقصر يستنفر لتأمين الكنائس خلال عيد الميلاد

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر عن حالة الاستنفار الأمني تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، حيث تم توزيع القوات البحثية والنظامية والمرورية وقوات الحماية المدنية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، لتأمين الكنائس ودور العبادة.

وشدد اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، على يقظة القوات وتفعيل الخدمات ومداومة مرور القيادات الإشرافية على جميع خدمات الكنائس، موجها بتفعيل دور الأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع المنتشرة على مستوى المحافظة؛ لضمان التدخل الفوري في حالة وقوع أي أعمال تعكر صفو الأمن العام، منبها على حسن معاملة الجمهور.