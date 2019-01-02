جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وبيئية إلى قرية صا الحجر ببسيون

أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم قافلة طبية بيئية إلى قرية صا الحجر ببسيون في محافظة الغربية بمدرسة العيسوي فايد الإعدادية-الثانوية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأوضح عتمان أن القافلة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، ممثلة في: مركز ومدينة بسيون، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

جدير بالذكر أن القافلة تأتي في إطار سلسلة القوافل التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظة الغربية.