أبدى الفنان القدير محمد صبحي، الفنان سعادته باستقبال الطفل زياد المصاب بثقب في القلب، واصفًا إياه بأنه مثال مشرف للإرادة الإنسانية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، أنه بالرغم من إبلاغ الطفل بصعوبة حالته الصحية في صغره وضئالة احتمالات بقائه على قيد الحياة إلا أنه تشبث بها وواصل حياته حتى وصل حاليا للصف الثاني الثانوي.

وتابع أن الطفل أبدى عن رغبته في تخفيف العبء عن والدته، من خلال إنشاء مشروع مكتبة لبيع الكتب، متابعًا: «قالي إنه عاوز يفتح مكتبة عشان يقعد يذاكر فيها ويبيع كتب في ذات الوقت حتى يستفيد الآخرين».

وناشد الفنان القدير، الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستخراج تصريح الكشك للطفل زياد الذي يقطن في منطقة العجمي، موضحًا أنه سيستكمل فيما بعد تجهيز المكتبة.