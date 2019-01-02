قالت الفنانة هناء الشوربجي، إنها ستقبل المشاركة في الأعمال المسرحية حال عُرض عليها، معقبة: «ولو إن المسرح مرهق ويحتاج إلى مجهود لكن لو اتعرض عليا حاليا مسرح هقبل».

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أن الجهد المبذول في المسرح حاليًا ربما يقل عن الماضي نظرًا لاضطرار الممثلين قديمًا إلى التحدث بصوت مرتفع حتى يصل الصوت إلى الميكروفونات المُعلقة.

وأشادت بالمسرحية الجديدة التي يقدمها الفنان محمد صبحي بعنوان «خيبتنا» على مسرح مدينة سنبل للفنون، قائلة: «لقد شاهدتها منذ 5 أيام، وهي مسرحية جامدة جدًا ورائعة، واسمها "خيبتنا لما فارقتنا" وأدعو الجمهور لحضورها على ضمانتي».