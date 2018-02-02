جوزيه مورينيو يسعى لتدعيم خط الوسط في الانتقالات الصيفية

كشفت صحيفة مانشستر افينينج نيوز أن تدعيم خط الوسط سيكون أهم اولويات البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز قادما من آرسنال لتدعيم خط الهجوم،ويخطط مورينيو لتدعيم خط الوسط حيث يسعى للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويبحث مان يونايتد عن بديل للمخضرم مايكل كاريك الذي سيعتزل بنهاية الموسم، كما أن هناك أيضا غموضا بشأن مستقبل الثلاثي مروان فيلايني، خوان ماتا، وأندير هيريرا على ملعب أولد ترافورد.

ويرى مورينيو أن فيدال يعتبر اللاعب الأنسب لدعم وسط ميدانه، علما بأنه لعب من قبل مع سانشيز في منتخب تشيلي، ومع الفرنسي بول بوجبا في يوفنتوس الإيطالي.