مسؤول أمريكي: البنتاجون لا يمتلك أدلة قاطعة بشأن طبيعة السلاح الكيماوي في سوريا

قال مسؤول أمريكي إن تقديرات القادة العسكريين الأمريكيين تشير إلى احتمال احتفاظ السلطات السورية ببعض من ترسانة أسلحتها الكيماوية.

وأضاف المسؤول في البنتاجون - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تمتلك الآن أدلة قاطعة بشأن طبيعة السلاح الكيماوي الذي قد يكون في حيازة نظام دمشق ، إلا أن تقارير غير رسمية ومصدرها جمعيات غير حكومية تشير إلى احتمال احتفاظه بغاز الكلورين والسارين.

وأشار إلى أن العمل جار الآن مع جهات دولية عدة لتبيان حقيقة ما يملكه النظام السوري من أسلحة محظورة دوليا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال ـ في وقت سابق الجمعة ـ إنه لم ير حتى الآن دليلا على استخدام حكومة دمشق غاز السارين، إلا أن الولايات المتحدة تدرس تقارير عن ذلك.