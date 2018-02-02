تحرير مئات العمال الذين حوصرا في منجم بجنوب إفريقيا

ذكرت قناة "إي.إن.سي.إيه" التلفزيونية بجنوب افريقيا أنه تم صباح اليوم الجمعة تحرير مئات العمال الذين كانوا محاصرين تحت الارض في منجم بعد استعادة التيار الكهربائي.

وكان أكثر من 900 عامل قد علقوا في منجم للذهب تحت الارض في إقليم "فري ستيت" في جنوب إفريقيا ليلة الاربعاء الماضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي منع المصاعد في المنجم من العمل.

وأكدت شركة "سيباني – ستيلواوتر" للتعدين في وقت سابق أن العمال حوصروا في منجم بياتريكس، الذي توجد به فتحات تهوية على أعماق 700 متر إلى 2200 متر تحت السطح.

وقال المتحدث باسم الشركة جيمس ويلستيد للقناة التلفزيونية إن عاصفة قوية أضرت بخطوط الكهرباء.