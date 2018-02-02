فوز برشلونة في كأس الملك واستعدادات ريال مدريد ضمن اهتمامات الصحف الإسبانية

علقت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة على الفوز الصعب الذي حققه فريق برشلونة على ضيفه فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما تناولت استعدادات ريال مدريد لمباراته القادمة في الدوري الإسباني أمام ليفانتي.

وجاءت صحيفة (ماركا) بعنوان:"ريال مدريد يمكنه الفوز بها مرة أخرى"، في إشارة إلى دوري أبطال أوروبا، مضيفة: "مياتوفيتش وسافيو وديل بوسكي، وهم أبطال مع ريال مدريد من قبل، يرون أن إنقاذ الموسم بتلك البطولة أمر ممكن".

وتابعت: "النادي عاش ظروفًا مماثلة للوضع الحالي، في البطولة السابعة والثامنة والتاسعة والـ11".. كما علقت على نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا، حيث كتبت: "التواصل بين ميسي وسواريز كان حاسمًا".

وكتبت صحيفة (آس) عنوانا: "البي بي سي حتى النهاية"، في إشارة لتمسك المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان بالمثلث الهجومي المكون من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل.

وأضافت: "زيدان رفض إجراء تعاقدات، لثقته في هذا الثلاثي، سيشاركون مجددا أمام ليفانتي، استعدادا لباريس سان جيرمان، لم يسبق أن لعبوا معا مباراتين متتاليتين منذ 2017".

وعن نصف نهائي كأس الملك، كتبت الصحيفة: "برشلونة في منتصف الطريق، سواريز كسر حاجز فالنسيا، وسيرجيو روبيرتو يستحق بطاقة حمراء".

من جانبها ، احتفلت الصحف الكتالونية بهدف سواريز، وقالت عنه (موندو ديبورتيفو): "هدف من ذهب.. الفريق سيذهب لملعب ميستايا بوضعية أفضل، بفضل هدف لويس سواريز وعبقرية ميسي"، مشيرة إلى أن الأوروجواياني سجل 14 هدفًا في آخر 14 مباراة بقميص البلوجرانا.

فيما جاء عنوان صحيفة (سبورت) يقول: "وجهتهم هي النهائي، من جديد عبقرية ميسي وأهداف سواريز تحقق الفوز للبارسا"، مضيفة: "هدف كامب نو يضع الفريق في أفضلية على ملعب ميستايا، لحسم التأهل للنهائي".