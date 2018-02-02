سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بالجوف

أفاد العقيد عبد الله الأشرف، الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة للجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية جراء اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وقال الأشرف، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم الجمعة: "إن الاشتباكات تعد الأعنف من نوعها بجنوب بير المهاشمة.. حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وسيتم ملاحقة الفارين منهم وتطهير مديرية خب الشعف والالتحاق بالجيش اليمني لتحرير محافظات اليمن من الميليشيات".

وأضاف أن مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تشهد حاليا اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، لافتا إلى أن جبهات القتال في كل من الجوف وتعز تشهد معارك عنيفة تحقق فيها قوات الشرعية بدعم من التحالف نجاحات جديدة، فيما تتكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وكانت مصادر طبية يمنية أفادت، أمس الخميس، بمقتل أكثر من 150 عنصرا من الميليشيات منذ إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لفك الحصار عن محافظة حجة بدعم من تحالف دعم الشرعية.