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انتحار الابن الأكبر للزعيم الكوبي فيدل كاسترو

فيدل كاسترو دياز-بالارت
فيدل كاسترو دياز-بالارت
هافانا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 2 فبراير 2018 - 4:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 2 فبراير 2018 - 4:40 ص
انتحر الابن الأكبر للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو يوم الخميس جراء معاناته من حالة "اكتئاب شديد" على مدى عدة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وجاء في البيان الرسمي الذي بثه التلفزيون الحكومي أن فيدل كاسترو دياز-بالارت (68 عاما) انتحر صباح الخميس الموافق الأول من فبراير.

وكان الرجل مسؤولا عن البرنامج النووي للجزيرة في الفترة من عام 1980 حتى عام 1992 قبل أن يفصله والده الزعيم الراحل فيدل كاسترو.

وكان كاسترو دياز بالارت يعمل قبل وفاته مباشرة مستشارا علميا لمجلس الدولة وكان نائب رئيس الأكاديمية الكوبية للعلوم.

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