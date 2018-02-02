ستيفن ديفور يغيب عن فريق بيرنلي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن لاعب وسط الفريق البلجيكي ستيفن ديفور، سيخضع لجراحة في الركبة، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة طويلة، تمتد حتى نهاية الموسم.

وقال المدير الفني للفريق شون دايك في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي: "بعد أن فحصه أخصائي، سيخضع ديفور لعملية جراحية، هذه ضربة كبيرة للفريق.. وهي تأتي فجأة في هذا التوقيت، كان يلعب باستمرار، وشعر بتورم في الركبة، ورغم ذلك استمر في اللعب، طوال بضعة أسابيع".

وأضاف: "بعد ذلك خضع لفحص بالأشعة، كشف عن ضرورة الخضوع للجراحة.. للأسف سيغيب لبعض الوقت، وسننتظر رأي الطبيب بعد العملية".

من جانبه، أكد ديفور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيغيب حتى نهاية الموسم مما يهدد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا.