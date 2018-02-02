الجمعة 2 فبراير 2018 1:19 م القاهرة القاهرة 20.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟

النتـائـج تصويت

كندا تعدل النشيد الوطني لتحقيق المساواة بين الجنسين

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 2 فبراير 2018 - 1:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 2 فبراير 2018 - 1:27 ص
أقر البرلمان الكندي مشروع قانون يقضي بتعديل النشيد الوطني للبلاد ليصبح محايدا دون الإشارة إلى جنس معين، في خطوة سعى إليها مشروعون ليبراليون منذ عقود تحقيقا للمساواة بين الجنسين.

واعتمد البرلمان الصيغة الجديدة للنشيد بعد استخدام لفظ "جميعا" بدلا من "أبناء" في فقرة من النشيد الذي يحمل اسم "يا كندا".

وكانت كلمات النشيد قد كتبها القاضي والشاعر روبرت ستانلي وير عام 1908.

ولم يكن النشيد في البداية يشمل كلمة "أبناء" لكن وير أضافها بعد الحرب العالمية الأولى في إشارة إلى الرجال الذين فقدوا أرواحهم بالحرب.

وأعربت عضوة مجلس الشيوخ فرانسيس لانكين، التي رعت هذا الإجراء، عن سعادتها بنتيجة التصويت.

وقالت لانكين: "ربما يكون (التعديل) بسيطا، لكنه يحمل (معان) ضخمة".

لكن تلك الخطوة في المقابل أغضبت المحافظين الذين قالوا إن البرلمان ليس لديه أساس يمكن أن يستند إليه في تغيير كلمات مر عليها عقود بعد وفاة مؤلفها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك