كندا تعدل النشيد الوطني لتحقيق المساواة بين الجنسين

أقر البرلمان الكندي مشروع قانون يقضي بتعديل النشيد الوطني للبلاد ليصبح محايدا دون الإشارة إلى جنس معين، في خطوة سعى إليها مشروعون ليبراليون منذ عقود تحقيقا للمساواة بين الجنسين.



واعتمد البرلمان الصيغة الجديدة للنشيد بعد استخدام لفظ "جميعا" بدلا من "أبناء" في فقرة من النشيد الذي يحمل اسم "يا كندا".



وكانت كلمات النشيد قد كتبها القاضي والشاعر روبرت ستانلي وير عام 1908.



ولم يكن النشيد في البداية يشمل كلمة "أبناء" لكن وير أضافها بعد الحرب العالمية الأولى في إشارة إلى الرجال الذين فقدوا أرواحهم بالحرب.



وأعربت عضوة مجلس الشيوخ فرانسيس لانكين، التي رعت هذا الإجراء، عن سعادتها بنتيجة التصويت.



وقالت لانكين: "ربما يكون (التعديل) بسيطا، لكنه يحمل (معان) ضخمة".



لكن تلك الخطوة في المقابل أغضبت المحافظين الذين قالوا إن البرلمان ليس لديه أساس يمكن أن يستند إليه في تغيير كلمات مر عليها عقود بعد وفاة مؤلفها.