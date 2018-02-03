رئيس وزراء بولندا: تشريع «الهولوكوست» ضروري لكن التوقيت لم يكن مناسبا

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافسكي إن التشريع الخاص بالهولوكوست كان يمكن أن يُطرَح بشكل أفضل وفي توقيت أفضل ، لكنه أكد على الحاجة إليه.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) تأكيد مورافسكي، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة، على ضرورة هذا التشريع دفاعًا عن حقيقة تاريخية وتحصينا للشعب البولندي ضد تحمّل تبعة قتل اليهود إبان الاحتلال النازي.

وينصّ مشروع قانون بولندي على تجريم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أية مسؤولية عن فظائع النازي التي ارتُكبت على أراضيها؛ وهو ما أثار حفيظة إسرائيل التي اعترضت على مشروع القانون.