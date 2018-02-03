الرئيس الأمريكي يستقبل 8 منشقين عن نظام كوريا الشمالية

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، 8 منشقين عن النظام في كوريا الشمالية بالبيت الأبيض.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن من بين المنشقين الثمانية جى سيونج-هو الذي فر من كوريا الشمالية في عام 2006 وكان ضمن ضيوف الشرف لدى ترامب خلال إلقائه خطابه عن حال الإتحاد في الكونجرس الثلاثاء الماضي.

يشار إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية تشهد حالة من التوتر الشديد، وهددت واشنطن باستخدام الحل العسكري ما لم تتخل كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.

وفي خطابه أمام الكونجرس الثلاثاء الماضي، ندد ترامب بما وصفه بـ«موقف بيونج يانج وقمعها لمواطنيها».