الرئيس التونسي يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

ورحب الرئيس التونسي - حسبما أفاد بيان صدر عن الرئاسة التونسية اليوم الجمعة - بزيارة إمام وخطيب المسجد الحرام، وأكد أهميتها في تدعيم علاقات الأخوة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، وثمن التعاون الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات، معربا عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

من جانبه، نقل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى الرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعلماء المسجد الحرام وتمنياتهم لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.

وأشاد بأهمية تونس ومكانتها وتأثيرها في العالم الإسلامي وبما تزخر به من معالم حضارية إسلامية، وأكد الحرص على المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الشؤون الدينية.