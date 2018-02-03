خالد زكي: أتمنى أن أجسد دورا صامتا

قال الفنان خالد زكي، إن هناك أدوار عديدة ما زال يتمنى أن يؤديها، خلال مسيرته الفنية المتبقية.

وأضاف «زكي»، خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنه يتمنى تجسيد تركيبة جديدة، متابعًا: «نفسي أعمل دور صامت، وأظل صامتًا لأكثر من ثلثي الحلقات، وأدير كل شيء من خلال العين والإيماءات».

وأوضح أن هذا النوع من الأدوار المشار إليه أعلاه، يتطلب قدرة فنية كبيرة ومخرج قوي، لافتًا إلى أنه شارك لأول مرة في عمل كوميدي، في مسلسل «صاحب السعادة»، بطولة الفنان الكبير عادل إمام.

وذكر أنه يشارك في مسلسل «أنا شهيرة.. أنا الخائن»، الذي يعرض حاليًا على فضائية «إم بي سي مصر»، مضيفًا أن العمل من إخراج أحمد مدحت ويضم مجموعة ضخمة من الممثلين، بينهم الفنانة الشابة ياسمين رئيس، في إشارة منه إلى اقتراب فريق العمل من الانتهاء من التصوير.