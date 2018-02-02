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قامت اليوم الجمعة قوات الشرطة بمديرية أمن السويس بإشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بتنفيذ حملة تمشيط أمني موسعة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وقام ضباط شرطة مديرية أمن السويس بضبط هاربين من أحكام وسيارات ودراجات نارية غير مرخصة، وضبط مشتبه بهم يتم فحصهم.

وقام اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس بقيادة حملة التمشيط الأمني الواسعة.

وشارك بالحملة الأمنية الموسعة ضباط جهاز الأمن الوطني والمباحث الجنائية بمديرية أمن السويس وضباط الأمن العام وفرق من الأمن المركزي.

وقام ضباط الشرطة بضبط 33 دراجة نارية شرق قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، كما ضبطت 12 سيارة تسير بدون تراخيص مرورية.

وضبط 44 هاربا من أحكام مختلفة كانوا مختبئين داخل المزارع والمناطق الجبلية المختلفة شرق قناة السويس.

وقال مصدر أمني، إن الحملات الأمنية الخاصة بعمليات التمشيط الأمني تشارك بها جميع الإدارات بمديرية أمن السويس ومستمرة عدة أيام.