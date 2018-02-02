ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترامب لها على أعتاب البيت الأبيض

ظهرت السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما على شاشة التلفزيون للمرة الأولى يوم الخميس منذ أن تركت البيت الأبيض العام الماضي، وكشفت عن محتوى الصندوق الذي حصلت عليه من ميلانيا ترامب يوم تنصيب الرئيس الحالي.



وقالت ميشيل إن الهدية التي تلقتها عند درج البيت الأبيض كانت "إطار جميل".



وكانت لحظة تسليم الهدية قد بدت محرجة على شاشات التلفزيون حيث بدت ميشيل متخبطة ولا تدري ماذا تفعل بعد أن سلمتها ميلانيا الهدية.



وقالت ميشيل: "ما الذي كان من المفترض أن أفعله بهذه الهدية؟ لم يأت أحد ليأخذ الصندوق".



وعن حياتها حاليا، أوضحت ميشيل أن وتيرة حياتها قد تباطأت بشكل كبير منذ أن تركت هي وعائلتها محل الإقامة الرئاسية في البيت الأبيض.



وقالت ميشيل في مقابلة مع مذيعة البرامج الحوارية إلين ديجينريس: "أستيقظ عندما أريد الاستيقاظ. نحن بحال رائع، الابنتين بخير وباراك يعمل ولدينا مشروعات جارية لذلك ما زلنا مشغولين".



وسألت إلين ميشيل كيف يجب على الناس التعامل مع بلد لا يزال يُظهر انقساما عميقا على السياسة.



وردت ميشيل قائلة: "أود أن نحب بعضنا بعضا، ونرعى بعضنا البعض، ونظهر التعاطف".