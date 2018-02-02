كيريوس يتعادل لأستراليا في مواجهة ألمانيا ببطولة كأس ديفيز للتنس

أعاد نيك كيريوس للفريق الأسترالي توازنه أمام منافسه الألماني وحقق له التعادل 1 / 1 اليوم الجمعة في مواجهة الفريقين في برزبين ضمن الدور الأول من منافسات المجموعة العالمية ببطولة كأس ديفيز لفرق التنس، بعدما تغلب على يان لينارد شتراف 6 / 4 و6 / 4 و6 / 4 في مباراة الفردي الثانية بين الفريقين.

وافتتحت المواجهة في وقت سابق اليوم بفوز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس على العالم على أليكس دي مينار، المشارك في البطولة للمرة الأولى ، 7 / 5 و4 / 6 و4 / 6 و6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) في مباراة استغرقت نحو أربع ساعات.

وقال زفيريف صاحب الـ20 عامًا إنه واجه منافسة صعبة لكنه كافح حتى حسم المباراة أمام منافسه الأسترالي البالغ من العمر 18 عاما، والذي وصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة سيدني قبل شهر واحد ، ويحتل المركز 139 بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وقال زفيريف "أليكس (دي مينار) قدم عرضا مذهلا ، وإذا واصل الأداء بهذا المستوى فإنه سيرتقي بشكل سريع في التصنيف العالمي. هو يمثل عنصرا رائعا للتنس الأسترالي."

ويخوض الفائز من الفريقين الأسترالي والألماني ، مع الفائز في المواجهة التي تجمع الفريقين البريطاني والإسباني ، صراعا في دور الثمانية للبطولة بين السادس والثامن من أبريل المقبل.

وكان آخر تتويج لأستراليا ، التي وصلت للمربع الذهبي مرتين خلال آخر ثلاث نسخ ، بلقب البطولة قبل 15 عامًا.

ويتقدم الفريق الأسترالي على نظيره الألماني 4 / 3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المواجهات التي جمعت بينهما ، وقد فازت ألمانيا في آخر مواجهة سابقة وذلك قبل ستة أعوام ، في هامبورج.

وفي مدينة موريوكا اليابانية ، احتاج الإيطالي فابيو فونيني إلى نحو أربع ساعات للتغلب على تارو دانييل 6 / 4 و3 / 6 و4 / 6 و6 / 3 و6 / 2 وقيادة الفريق الإيطالي للتقدم على نظيره الياباني 1 / صفر.

ورفع فونيني بذلك عدد انتصاراته في سجل مشاركاته بكاس ديفيز إلى 25 انتصارا.