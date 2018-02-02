تنطلق، اليوم، مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى المصرى بثلاث لقاءات مهمة ضمن سلسلة لعبة الكراسى الموسيقية بين الأندية، خاصة مع اشتعال صراع النجاة من الهبوط أو تأمين مركزه بجدول الدورى أو الانقضاض على المراكز الأربعة الأولى».

وستكون مباراة المقاولون العرب أمام ضيفه الأسيوطى والتى ستقام فى الثالثة إلا الربع فى افتتاحية الجولة، حيث يسعى المقاولون بقيادة محمد عودة فى إزاحة نادى الزمالك ولو مؤقتا عن المركز الخامس، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز السابع برصيد 30 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن الفارس الأبيض، فيما يسعى أبناء المدرب على ماهر للاستمرار فى تقديم المستوى المذهل وتأمين مركزهم بوسط الجدول، حيث يحتل الأسيوطى المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.

وفى المباراة الأخرى، يستضيف بتروجيت على ملعب السويس فى الخامسة مساء نادى سموحة الطامح لمزاحمة المصرى البورسعيدى على المركز الثالث، حيث يحتل النادى السكندرى المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن أبناء المصرى، فيما سيحاول نادى بتروجيت الخروج من المنطقة الخطرة بآخر الجدول قبل أن تتعقد الأمور مع الجولات المقبلة، حيث يحتل أبناء طارق يحيى المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

وفى المباراة الأخيرة على استاد القاهرة، يستضيف النصر فى السابعة والنصف مساء نادى وادى دجلة، فى مباراة قوية، حيث خسارة أى فريق أو تعادلهما ستعقد من مشاكله أكثر وأكثر، حيث يحتل النصر القاهرى المركز قبل الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن أبناء طارق العشرى.