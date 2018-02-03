الداخلية التونسية: القبض على تكفيري هدد صحفية وحاول استقطابها

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بولاية منوبة تمكنت اليوم الجمعة من القبض على تكفيري يبلغ من العمر 35 عاما بولاية منوبة.

وأضافت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن معلومات توفرت لدى الإدارة العامة للحرس الوطني مفادها تعرض صحفية للتهديد عبر شبكة (فيس بوك) من قبل صاحب حساب بالشبكة ذاتها حيث تعمد إرسال مقاطع فيديو لها تدعو إلى الفكر التكفيري.

وأوضحت أنه بالتحقيق مع هذا العنصر التكفيري، إعترف بإرساله تلك المقاطع بهدف استقطاب الصحفية لتبني الفكر التكفيري.