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«البنتاجون» يؤكد دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية وإدانة الحوثيين

عدن أ ش أ
نشر فى : الجمعة 2 فبراير 2018 - 10:45 م | آخر تحديث : الجمعة 2 فبراير 2018 - 10:45 م

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأدريان رانكين غالاوي، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الشرعية اليمنية والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء في تصريحات للمتحدث باسم البنتاجون لصحيفة (الرياض) السعودية والتي أكد خلالها أن الولايات المتحدة تدين أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتحملها مسؤولية تهديد سلامة اليمنيين وإنتشار الفوضى على نطاق واسع في اليمن.

كما اكد المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة تقدم دعماً لوجستياً في المعارك ضد الحوثيين، لافتا إلى الدور السلبي لإيران من خلال نشرها الأسلحة المضادة للسفن المهددة لحرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وتزويدها الحوثيين بالمساعدات التقنية والألغام البحرية والقوارب المتفجرة لتهديد الملاحة في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.


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