الصحف الألمانية تسلط ضوئها تجاه مباراة بروسيا دورتموند وكولون

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سلطت الصحافة الألمانية، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على مواجهة بيتر ستوجر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، مع فريقه السابق، كولن، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البوندسليجا.

وتصدر ستوجر الصفحة الاولى لصحيفة "إكسبريس"، التي وضعت صورتين للمدرب النمساوي، واحدة بزي كولن، والأخرى بزي دورتموند، تحت عنوان: "عودة ستوجر".

في السياق ذاته، قالت صحيفة "فاز": "ستوجر يعود إلى كولن.. مدرب دورتموند يواجه ناديه القديم".

بدورها، أشارت صحيفة "فوسبال بيلد" إلى وجود مشاكل، في فريق هوفتهايم، ونشرت عنوانا يقول: "خلافات بين ناجلسمان واللاعبين"، فى إشارة للخلافات بين المدير الفنى ولاعبى الفريق

وقالت الصحيفة إن اللاعبين يرون أن المدرب، قد افتقد تركيزه خلال الأشهر الأخيرة، بعدما ارتبط بتدريب بايرن ميونخ ودورتموند، موضحةً أن بعضهم اتهموا ناجلسمان، بتغذية شائعات تدريبه لأحد الفريقين.

كما تحدثت عن ميتشي باتشواي عن طريق الإعارة لصفوف بوروسيا دورتموند، قائلةً: "هكذا يخطط نجم دورتموند الجديد".