قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التعبير القائل «لا تقتلوا الرسول»، مرتبط بالتاريخ المصري والإنسانية بشكل عام، ويعني أنه إذا جاء رجلًا ليبلغ آخر برسالة ما لا يجوز أذيته أو قتله، لأنه مُؤمَن عما يبلغ به، ولأنه مجرد رسول ينقل محتوى معين، لافتًا إلى استقالة الإذاعي الكبير أحمد سعيد، من إذاعة صوت العرب، في أعقاب نكسة 1967.

وأضاف «عيسى»، في برنامجه «حوش عيسى»، الذي يُذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الجمعة، «نحن قتلنا الرسول، بمعنى قتلنا السيرة واتهمنا أحمد سعيد، الذي لم يكن في هذا الأمر إلا رسولًا، بأنه أعلن انتصار الجيش المصري في حرب 67 زيفًا، بالرغم من أنه فقط كان يبلغ الناس بالبيانات التي تصل إليه من القيادات الرسمية، ومن منا لا يسرع في نقل أي بيان رسمي!».

وذكر أن الإعلامي الكبير أحمد سعيد، وهو اسم شهير جدًا في تاريخ الإذاعة المصرية، من مواليد 1925، بدأ العمل في الإذاعة منذ 1951، بتقديم برنامج إذاعي باسم «تسقط المعاهدة»، أي معاهدة 36، التي قد سقطت بالفعل في السنة التالية من صدور البرنامج، ما يشير إلى أنه منذ بداية مسيرته الإعلامية وهو رجل وطني كبير.

وتابع أنه انتقل من هذا البرنامج المشار إليه أعلاه إلى برامج أخرى، وشارك في مقاومة العدوان الثلاثي 56، وقبلها في 52 شارك في العمليات الفدائية في السويس وبورسعيد، واستمر في دوره الإذاعي حتى رُفد، بعد حريق القاهرة، بتهمة إثارة العامة ضد الملك فاروق، ثم عاد عقب ثورة 52، ليبدأ إذاعة «صوت العرب»، حتى أصبح مديرها.

واستطرد: «ارتبط صوت الإذاعي أحمد سعيد، بالسياسة وخطب الرئيس الراحل جمال عبد العناصر، وإلقاء البيانات الرسمية، حتى جاءت النكسة 67، وحملناه كل المسؤولية لإعلانه نجاح القوات المصرية في إسقاط العديد من الطائرات الإسرائيلية، وهو ما لا شأنه له فيه، لأنه كان فقط يبلغ الناس بما يرسل إليه من بيانات، انتهى الأمر باستقالته من الإذاعة».