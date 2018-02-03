وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسؤول بريطاني تعزيز أوجه التعاون الثنائي

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الجمعة، مع كاتب الدولة البريطاني لدى وزيرة الداخلية المكلف بالأمن بين والاس، تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين تونس والمملكة المتحدة خاصة في مجالات الأمن والسياحة والاستثمار والتبادل التجاري.

ونوه الوزير التونسي - حسبما أفاد بيان صدر عن الخارجية التونسية اليوم الجمعة - خلال اللقاء بقرار المملكة المتحدة في يوليو 2017 بمراجعة نصائح السفر الموجهة الى مواطنيها الراغبين في زيارة تونس، مشيرا إلى النتائج الإيجابية لهذا الإجراء على القطاع السياحي الذي سجل انتعاشة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة بعد قرار متعهدي الرحلات ووكالات السفر إعادة الوجهة التونسية إلى برامجها السياحية.

كما أشار، في هذا الصدد، إلى أهمية الدعم الذي تلقته تونس من أصدقائها وشركائها ومنهم بريطانيا وبالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب الذي يمثل عدوا مشتركا يستهدف أمن البلدين واستقرارهما.

ومن جهته، أثنى المسؤول البريطاني، على المجهودات التي تبذلها تونس لتأمين المنشآت والمواقع والمناطق السياحية ونقاط العبور، معبرا عن ثقته في عودة السياح البريطانيين بكثافة للاستمتاع بما توفره تونس من منتجات سياحية متنوعة.

كما أكد عزم بلاده على مواصلة دعم المسار الانتقالي في تونس وخاصة في المجال الاقتصادي والعمل على تطوير مجالات الاستثمارات البريطانية، ودعم انتعاشة القطاع السياحي، مشيرا في هذا السياق إلى الآفاق التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام التعاون بين البلدين.