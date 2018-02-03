أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى، عن اندهاشه من استخدام الرجل لمقياس القوة، متسائلًا: «لماذا وحدة قياس المرأة تكون الرجل، لماذا نقول دائمًا عن امرأة ما أنها بمائة رجل، لماذا لا نقول إنها بمائة امرأة، لماذا لا نقول هذا الرجل بمائة امرأة؟ هذا جزء من التمييز المعتاد المرفوض بين الرجل والمرأة».

وأضاف «عيسى»، في برنامجه «حوش عيسى»، الذي يُذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الجمعة، أنه باستخدام وحدة القياس المشار إليها أعلاه، تُقدر هدى شعراوي، بـ10 مليون و542 ألف رجلا، واصفًا إياها بأنها سيدة عظيمة، وزعيمة نسائية، لتأسيسها الحركة النسائية في مصر، ومبادرتها المطالبة بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والتعليمية.

وذكر أن هدى شعراوي، هي شابة مصرية، ابنة محمد سلطان باشا، زعيم مجلس النواب في عهد الخديوي توفيق والثورة العربية، الذي كان من أوائل دعاة الإصلاح والديمقراطية، لكن بقدر مغلف بالرقة ويخلو من الاندفاع والثورية، وهو ما تسبب في خلاف عميق بينه وأحمد عرابي في أثناء الثورة العربية، رغم أنه كان حليفًا معه قبل الثورة.

وتابع: «لم يبخل محمد سلطان باشا على تعليم ابنته هدى، لكنه زوجها في سن مبكر لأحد أقاربها، وهو علي شعراوي، الذي حصلت على لقبها منه، وهو كان سكرتير عام حزب الوفد، وواحدًا من الـ7 المؤسسين للحزب، والرجل الثاني في وجود سعد زغلول».