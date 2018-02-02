ريال مدريد يسعى لضم نجوم البريمرليج بدلًا من نيمار

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة أن ريال مدريد يسعى لضم نجوم البريميرليج مشيرة إلى أن النادى الملكى يعرف مدى صعوبة ضم البرازيلى نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بعد موسم واحد من انتقاله للدورى الفرنسى .

وقالت الصحيفة ، أنه لذلك سيركز النادي الملكي، خلال الصيف المقبل، على التعاقد مع الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، والبلجيكي إيدين هازارد، جناح تشيلسي، ما قد يكلف الميرينجي 300 مليون يورو، على الأقل .

ويعتبر كين البديل الأمثل، بالنسبة لإدارة ريال مدريد، ليحل محل الفرنسي، كريم بنزيما، الذي تعرض لانتقادات لاذعة، هذا الموسم، بسبب انخفاض مستواه .

أما هازارد، فقد أجل مفاوضات تجديد عقده مع تشيلسي، منتظرا عرض نادي العاصمة الإسبانية.

يذكر أن ريال مدريد، لم يضم أي لاعب جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية .