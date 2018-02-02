الزراعة تعالج 220 ألف فدان من الآفات بكفر الشيخ

قال المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنة تم إطلاق حملة زراعية كبيرة لعلاج الآفات بزراعات البنجر والقمح والفول.

وأكد عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أنه تم علاج مساحة 30 ألف فدان من البنجر، و188 ألف فدان قمح و2000 فدان فول المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من آفات "دودة القطن، دودة قارضة، حفار"، كما تم تطهير 50 كيلومترا من المراوي، و45 كيلومترا من المصارف.

وأكد أنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ وقلين ودسوق والرياض وسيدي سالم.

وأشار إلى أنه تم تنظيم ندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز سيدي سالم، وندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز الحامول، وندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز بيلا، وعمل خمس كومات سمادية بالتعاون مع مشروع G.I.Z بمركز دسوق.

وأكد أنه سيتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بالمحافظة خلال الفترة القادمة سواء القديمة منها والحديثة منها من المنبع، وذلك للحفاظ على الأراضي من الضياع.