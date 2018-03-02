• الدفاع: موكلتي حصلت على براءة في قضية مشابهة في ديسمبر الماضي



حددت محكمة جنح مستأنف المقطم جلسة 10 أبريل المقبل، لنظر استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول إن "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" في إحدى حفلاتها في الخارج.

وقدم الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين، استئنافًا على حكم الحبس بعدما سدد الكفالة التي قدرتها المحكمة بـ5 آلاف جنيه، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلته لسابقة الفصل في دعوى مماثلة في شهر ديسمبر الماضي.

واستند "لطفي"، إلى حيثيات حكم البراءة الذي حصلت عليه "شرين" من محكمة جنح الشيخ زايد في القضية رقم 8345 لسنة 2017، والتي ذكرت المحكمة فيها: "أنها طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين أدللة النفي فرجحت دفاع المتهمة وداخلها الريب في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة التهمة ولم تطمئن إليها وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليه".

وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت الثلاثاء، بحبس الفنانة شيرين عبد الوهاب مدة 6 أشهر وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدني و50 جنيه كأتعاب للمحاماة.

وكان المحامي هاني جاد قد تقدم بمقطع الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا سخريتها من مياه نهر النيل وعدم الاقتراب والشرب منها، كما قدم لهيئة المحكمة صورة من تقارير وزارتي الصحة والري الذي يؤكد مدى صالحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة المواطن بشكل سلبي، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا والإصابة به تصل إلى حوالى 0.2%، للاستدلال في الدعوى.

يُذكر أن نقابة الموسيقيين سبق وعاقبتها بتوقيفها عن الغناء في مصر مؤقتاً، فيما أصدرت شيرين عبد الوهاب بيان اعتذار مؤكدة على أن ما حدث كان مجرد "زلة لسان"، إلا أنه وبموجب حكم أول درجة، فإن عبد الوهاب ستقوم بتسديد الكفالة المالية لوقف تنفيذ الحكم مع الطعن عليه أمام الدرجة التالية، حيث تسير إجراءات التقاضي في مصر من خلال 3 درجات.