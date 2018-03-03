إصابة 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 16 فلسطينيا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الجرحى وصفت حالتهم بالمتوسطة.

ويتظاهر عشرات الشبان قبالة السياج الفاصل على أطراف شرق قطاع غزة أسبوعيا كل جمعة، في احتجاجات يتم خلالها رشق القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل بالحجارة وإضرام النار في إطارات السيارات.

وشهدت مدن وقرى الضفة الغربية مواجهات متفرقة اليوم، عقب أداء صلاة الجمعة خلفت عشرات الإصابات أغلبهم بالاختناق والرصاص المطاطي والمعدني.

واحتفى أهالي قرية بلعين في رام الله خلال مسيرتهم الأسبوعية بمرور 13 عاما على ذكرى بدء "المقاومة الشعبية" في القرية لمناهضة جدار الفصل والاستيطان الإسرائيليين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن ثلاثة مشاركين أصيبوا بجروح، بينهم مصور صحفي وأصيب العشرات بالاختناق إلى جانب اعتقال أحد المتضامنين الأجانب خلال مواجهات مع قوات الجيش.

وبحسب المصادر أطلقت تلك القوات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين لدى اقترابهم من بوابة الجدار المقام على أراضي القرية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

وقبيل بدء المسيرة، عرضت اللجنة الشعبية في القرية مجموعة صور التقطت خلال الـ13 عاما الماضية، إضافة إلى مجسم كبير يحمل الرقم 13، في إشارة إلى عمر المقاومة الشعبية في بلعين، مرفوعا على شاحنة زينت بالقنابل الصوتية والغازية، التي أطلقتها القوات الإسرائيلية على المشاركين في مسيرات القرية الأسبوعية.

وجسد أحد الشبان شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملفوفا حول عنقه حبل، كذلك أطلق أطفال القرية بالونات علقت عليها صور قتلى وأسرى المقاومة الشعبية في القرية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ إعلان ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.