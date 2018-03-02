دعوة أمريكية لتحقيق أممى جديد فى «كيماوى سوريا»

طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولى، أمس، بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق فى استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا. جاء ذلك فى وقت جددت فيه مجموعات إرهابية، اليوم، استهدافها لممر آمن لخروج المدنيين من غوطة دمشق الشرقية، مع دخول الهدنة الإنسانية فى المدينة يومها الرابع.

ويدعو مشروع القرار الأمريكى إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت مسمى «آلية التحقيق الأممية المستقلة» تكون مدة تفويضها سنة واحدة «لتحديد المسئولين عن الهجمات بالسلاح الكيماوى فى سوريا».

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى: «عندما طرح الروس الآلية الخاصة بهم لم تجد من يساندها ولهذا نتقدم بأخرى... نعمل عليها منذ تم القضاء على آلية التحقيق المشتركة»، وفقا لوكالة «رويترز».

من جانبها، اعتبرت موسكو التقارير التى تحدثت عن هجوم كيماوى على الغوطة الشرقية «روايات زائفة». كما حذرت واشنطن من محاولة استخدام اتهامات لا صحة لها بشأن هجوم كيماوى قامت به دمشق، كذريعة لتبرير شن هجمات ضد أهداف للسلطات السورية.

فى غضون ذلك، بدأت الهدنة الإنسانية الرابعة فى الغوطة الشرقية، التى تهدف لخروج المدنيين من المدينة المحاصرة، اليوم. وقال المسئول بمركز المصالحة الروسى ألكسندر ماسلينيكوف: «تلقينا 30 اتصالا من المدنيين فى الغوطة الشرقية وأقاربهم فى دمشق، فى اليوم الأول من عمل الخط الساخن التابع للمركز»، مضيفا: «وصلت شكاوى تتحدث عن أن المسلحين فى الغوطة يرفعون أسعار المواد الأولية والغذائية»، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم، أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بـ3 قذائف هاون وصاروخية الممر الآمن بعد مرور أقل من ساعة على بدء فترة الهدنة المحددة (9 صباحا)، موضحة أن عددا من سيارات الإسعاف وسيارات النقل العامة انتظرت أمام نقطة العبور المحددة لنقل المواطنين الخارجين من الغوطة إلى مركز الإقامة المؤقتة فى الدوير.

فى المقابل، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبدالرحمن، إن قوات الحكومة السورية سيطرت على قريتى حوش زريقة وحوش الضواهرة فى منطقة المرج على المشارف الشرقية والجنوبية الشرقية من الغوطة والتى تسيطر عليه المعارضة، وذلك فى هجوم برى استمر رغم الهدنة، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعقب الجيش السورى أو مصادر من مقاتلى المعارضة على الأمر.

إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه، فى بيان اليوم، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب اتفقا عبر الهاتف على العمل معا لتطبيق وقف إطلاق النار فى سوريا وإتاحة المجال لدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية، كما حثا روسيا على ممارسة نفوذها على دمشق.

وعلى جبهة أخرى، قال المرصد السورى، اليوم، إن طائرات حربية تركية هاجمت قوات موالية للحكومة فى قرية بمنطقة عفرين بشمال غربى سوريا، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا، موضحا أن القتلى بينهم ثلاثة أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية وأن الباقين مقاتلون يدعمون الرئيس السورى بشار الأسد.