الجزائر: اعتقال 3 إرهابيين شرقي البلاد

اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري، ثلاثة إرهابيين بولاية باتنة شرقي البلاد، خلال عملية تدخل في إطار محاربة الإرهاب، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على الانترنت، أن العملية تمت بالتنسيق مع عناصر جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع.

وجرى اعتقال إرهابيين اثنين الشهر الماضي، واحد منهما الأسبوع الماضي بولاية باتنة، ويتعلق الأمر بالإرهابي "إ. حنفي" المدعو "أبو عبد الله"، الذي عثر بمنزله على ورشة لإعداد المتفجرات تحوي كميات من المواد ومعدات التفجير، بالإضافة إلى جهاز للإعلام الآلي ونظارة ميدان وبوصلة وأجهزة اتصال وأغراض أخرى.