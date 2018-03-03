مقتل 6 مهاجمين و7 جنود في الهجوم الإرهابي ببوركينا فاسو

قالت شرطة بوركينا فاسو في بيان، اليوم الجمعة، إن ستة مهاجمين وسبعة من رجال الأمن قتلوا خلال هجوم في العاصمة واجادوجو.

وقال راديو أوميجا نقلا عن المتحدث الحكومي ريميس داندجينو، إن خمسة من رجال الأمن قتلوا عند مبنى رئاسة أركان الجيش، بينما قتل اثنان آخران بالسفارة الفرنسية القريبة.

ووصف داندجينو الاعتداء بأنه هجوم "إرهابي"، لكنه لم يوضح عما يعتقد بشأن هوية المهاجمين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الحكومة إنها قتلت أربعة مسلحين متورطين في الهجوم.

كان مسلحون مجهولون قد بدأوا في إطلاق النار من أسلحة آلية صباح اليوم الجمعة بالقرب من مقر مكتب رئيس الوزراء ومبنى رئاسة الأركان والسفارة الفرنسية.