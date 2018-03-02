مقتل طفلة في انفجار شاحنة بكابول

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ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن شخصا على الأقل قتل، عندما فجر مهاجم انتحاري شاحنة صغيرة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة العامة محمد إسماعيل كاوسي لوكالة الأنباء الألمانية، إن القتيل طفلة صغيرة.

ورفعت وزارة الصحة عدد المصابين من تسعة إلى 22 في لاحق اليوم.

وعلى عكس ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية في وقت سابق، فإن الهدف لم يكن قافلة عسكرية دولية.

ولدى تأكيده انفجار سيارة في مقاطعة الشرطة التاسعة بكابول، قال المتحدث باسم مهمة الدعم الصامد التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، توم جريسباك، "نؤكد أن الهدف لم يكن قافلة تابعة لحلف الناتو".

وأضاف جريسباك أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد من أفراد مهمة الدعم الصامد.

وصحح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، بيانه السابق قائلا: "لا نعرف ما إذا كانت القافلة، قافلة عسكرية تابعة للناتو أو أحد المتعاقدين المدنيين الأجانب، ولكن ما يمكنني قوله أن قافلة أجانب استهدفت في تفجير السيارة اليوم".

وحتى الآن لم تتحدث أي سفارة أجنبية في كابول عن إصابات أو قتلى.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية أن الانتحاري استهدف القافلة على طريق جلال آباد، وهو شريان مرور مهم في منطقة خليج قابيل.

ويقع موقع الانفجار بالقرب من مجمعين كبيرين أحدهما إداري، والآخر سكني يتبعان الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكان مندوبون من إجمالي 26 دولة اجتمعوا في كابول يوم الأربعاء الماضي لبحث سبل تحقيق الحكومة الافغانية سلام مع حكومة طالبان.