مصدر عسكري عراقي: الطيران يقتل 10 دواعش شمال غرب الموصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الجمعة، أن الطيران العراقي قتل 10 من عناصر داعش قرب الموصل.

وقال الناطق باسم عمليات نينوي، العميد محمد الجبوري، في تصريح إن "الطيران العراقي استهدف اليوم سلسلة مرتفعات بادوش وتمكن من قتل عشرة من عناصر داعش ردا على مقتل سبعة جنود عراقيين قرب بلدة بادوش".

وكان مصدر عسكري عراقي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة ان "سبعة جنود قتلوا اليوم عندما هاجم عناصر داعش نقطة تفتيش قرب بلدة بادوش.

وكانت القوات العراقية صدت عدة هجمات نفذها تنظيم داعش خلال الأسبوعين الماضيين وقتلت نحو عشرة عناصر منهم بعمليات مختلفة قرب الموصل.