ولد الشيخ يكشف كواليس مشاورات الكويت لحل الأزمة اليمنية

أكد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، أن المتمردين الحوثيين يرفضون تقديم تنازلات من أجل التوصل لحل للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أنهم لم يقبلوا التطرق إلى التفاصيل الأمنية خلال المشاورات التى استضافتها الكويت.

وقال ولد الشيخ الذى تولى منصبه فى إبريل 2015 وغادره نهاية الشهر الماضى، فى مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة إن «الأزمة اليمنية أزمة مؤلمة بكل المعايير، ومن الصعب جدا أن نفهم سبب استمرار هذه الأزمة، لكننا نعرف أن ملامح الحل موجودة».

وحول مباحثات الكويت وتصريحه الأخير أمام مجلس الأمن بأن هناك بوادر تبشر بإمكانية الاتفاق، رغم تشكيكه بمساعى الحوثيين، أوضح ولد الشيخ أن «جميع الأطراف اليمنية فى رأيى مسئولة عن عدم التوصل إلى حل بطريقة أو بأخرى ولكن كان من الواضح فى الكويت، من ناحية المعلومات التى كانت موجودة، أننا كنا قريبين جدا من الاتفاق».

وقال ولد الشيخ: «من بداية المشاورات فى الكويت وللنهاية، لم يقبل الحوثيون الدخول فى التفاصيل الأمنية»، مضيفا: «هذا بحد ذاته كان معضلة أمام الحل، حاولنا بكل الطرق وفى رأيى كانت هناك تنازلات كبيرة».

كما أشار إلى أن «السعودية لعبت دورا إيجابيا جدا وقدمت تنازلات كبيرة وضغطت على الحكومة الشرعية، ليس فقط السعودية بل الكثير من الدول وقادتها ومنهم أمير الكويت شخصيا، تدخلوا وضغطوا على جميع الأطراف».

وتابع: «لاحظنا أن دول مجلس التعاون الخليجى كانت تحاول فى تلك المرحلة أن تضغط أكثر على الأطراف لكن كان واضحا أن الحوثيين ليسوا مستعدين للتنازل ولا يمكن أن يكون هناك حل إذا ما أرادوا التمسك بسلاحهم أو أن تكون لهم قوة عسكرية خارج إطار الدولة».

وأشار المبعوث الأممى السابق إلى أنه «من الصعب جدا أن نجد مؤثرا حقيقيا على الحوثيين، لكنى أظن أن دور مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية يكمن هنا»، مشددا «لا نريد إرغام الحوثيين على الحل. يجب أن يفهموا أن الحل السلمى هو الحل الوحيد».