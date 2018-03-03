قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن دراسة الماضي تكشف الطرق المؤدية للإرهاب ونتائجه على ما مضى وما سوف يكون، وتؤدي إلى معرفة الطريق المؤدي لما وصفه بالحقد المقدس والتطرف الذي أوصل البعض إلى الكعبة المشرفة وحرقها قديمًا.

وأوضح خلال برنامجه «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الجمعة، أن «يزيد بن معاوية أرسل الحصين بن نمير، قائد الجيش عام 64 هـ؛ لحصار واقتحام مكة، بعدما استشهد آل بيت الرسول في كربلاء، وبقي معارض وحيد هو عبد الله بن الزبير بن العوام، الذي سيطر على شبه الجزيرة العربية وكان سيبايع خليفة للمسلمين على ذلك المكان».

وتابع أن «ابن نمير»، نصب المنجنيق حول الكعبة وقذفها بالحمم النارية وأحرقها، ولكنه لم يتمكن من «بن الزبير»، بعدما انتشر خبر وفاة يزيد بن معاوية وتفرق جيشه، مستطردًا: «لم ينتهِ الأمر هنا بل أرسل عبد الملك بن مروان، الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي قذف الكعبة بالمنجنيق أيضًا وتمكن من هزيمة عبد الله بن الزبير، بل وصلبه على أهداب الكعبة ليصبح بذلك أول مصلوب في الإسلام».

وأشار إلى أن التطرف الديني أدى إلى انتهاك البعض لمحرمات الإسلام ومقدساته، ما يدعو إلى ضرورة مواجهة التطرف والحقد؛ للتخلص من مثل هذه الأفعال التي لا تمت إلى الدين بصلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقتل الحجيج داخل الحرم وإلقائهم داخل بئر زمزم بل وحرق الكعبة نفسها وسرقة الحجر الأسود.

واستطرد: «بعض مرتكبي هذه الجرائم داخل الكعبة قالوا أين طير الأبابيل»، مؤكدًا أن المفاهيم الإرهابية والمتطرفة توصل إلى أقصى درجات الانتهاك وحرمات الله، وهذا أمر منبوذ وغير مقبول في العقيدة الإسلامية.