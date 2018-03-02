مقتل شخص وإلغاء رحلات جوية جراء عاصفة ثلجية شمال اليابان

لقي شخص حتفه جراء عاصفة ثلجية ضربت جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من جانب السلطات من إمكانية وصول عاصفة شتوية أكثر شدة.



وعُثر على جثة رجل في العشرينات من العمر في مدينة توماكوماي بعد أن حاول هو واثنين آخرين إنقاذ رجل كانت قد تقطعت به السبل داخل سيارته وسط التراكم الكثيف للثلوج، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن أقوى عاصفة ثلجية خلال سنوات سوف تصل إلى نفس المنطقة من هوكايدو في وقت لاحق اليوم.



وحثت السلطات المحلية في الجزيرة السكان على البقاء في منازلهم حتى تمر العاصفة الأكثر قوة.



واضطرت حوالى 700 مدرسة في هوكايدو إلى إغلاق أبوابها، وتم إلغاء عشرات من الرحلات الجوية يوم الجمعة بسبب الطقس.



والليلة الماضية، فقدت حوالى 7500 أسرة الكهرباء في الجزيرة، كما تقطعت السبل بأكثر من 300 سيارة جراء العاصفة الثلجية في قرية شيموكابو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وفي يوم الخميس، تسببت العاصفة في إلغاء حوالى 170 رحلة جوية وحوالى 320 رحلة قطار في الجزيرة.



وتعرضت اليابان لعدة عواصف هذا الشتاء، لقي خلالها أكثر من 10 أشخاص حتفهم منذ أوائل فبراير. كما ضربت طوكيو ثلوج هي الأكثر كثافة في أربع سنوات في يناير مما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص وأكثر من 700 حادث مرور.