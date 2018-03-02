يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 29

وسط الدلتا 16 28

الإسكندرية 15 27

بلطيم 14 28

مطروح 12 24

السلوم 14 23

سيوة 16 30

بورسعيد 16 26

دمياط 15 25

العريش 12 28

رفح 12 26

الإسماعيلية 14 30

السويس 16 27

رأس سدر 16 27

نخل 08 28

نويبع 17 26

طابا 14 27

كاترين 10 21

الطور 14 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 17 27

مرسى علم 20 27

الفيوم 15 30

بنى سويف 15 30

المنيا 15 30

أسيوط 14 30

سوهاج 13 31

قنا 15 31

الأقصر 14 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 16 30

شلاتين 19 30

ابو رماد 19 29

راس حدربة 20 27

حلايب 21 26