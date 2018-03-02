الجيش التركي: مقتل 8 جنود وإصابة 13 في عفرين

أعلن الجيش التركي في بيانين منفصلين، الخميس، أن ثمانية من جنوده قتلوا وأصيب 13 آخرون أثناء عمليات في منطقة عفرين السورية.



وكان البيان الأول قد أفاد بأن خمسة جنود قتلوا، وأوضح الثاني أن ثلاثة آخرين قتلوا أيضا.



وبهذا العدد يرتفع إجمالي عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا منذ انطلاق عملية عفرين إلى 41 جنديا.



ولا يقدم الجيش التركي بيانات عن عدد المقاتلين السوريين المتحالفين معه الذين قتلوا في تلك العملية، غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن نحو 240 مقاتلا قتلوا في عمليات عفرين.



وتواصل تركيا القيام بعمليات في عفرين، وتقول إن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في سورية لا تنطبق على هجومها ضد المسلحين الأكراد في المنطقة.